Фернандиньо рассказал, почему многие бразильцы выбирают «Шахтер»

Фернандиньо / фото - CalcioToday

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо поделился с FourFourTwo мнением, почему многие молодые игроки из Бразилии принимают решение присоединиться к «Шахтеру»:

Обычно они также могут позволить себе более высокие зарплаты, чем португальские, итальянские и испанские клубы.

Во-вторых, «Шахтер» также очень терпелив к молодым новичкам. Они понимают, что некоторым игрокам нужно больше времени, чем другим, чтобы освоиться, развиться и полностью раскрыть свой потенциал. Мой тогдашний тренер Мирча Луческу отлично справлялся с молодыми талантами.

Когда я подписал контракт с «Шахтером», у них был амбициозный план – играть в Лиге чемпионов каждый сезон – тогда планка была еще выше, ведь нужно было попасть в 1/4. Мы попадали туда раз или два, а также выиграли Кубок UEFA в 2009 году.

Эти достижения укрепили имя «Шахтера» на международном уровне, что сделало клуб еще более привлекательным для бразильцев».