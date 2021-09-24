Фернандиньо рассказал, почему многие бразильцы выбирают «Шахтер»
Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо поделился с FourFourTwo мнением, почему многие молодые игроки из Бразилии принимают решение присоединиться к «Шахтеру»:
«Во-первых, финансовая сторона очень привлекательна – не только для игроков, но и для клуба, который ведет переговоры с «Шахтером». Горняки могут конкурировать с такими клубами, как «Порту», платя все сразу, по факту.
Обычно они также могут позволить себе более высокие зарплаты, чем португальские, итальянские и испанские клубы.
Во-вторых, «Шахтер» также очень терпелив к молодым новичкам. Они понимают, что некоторым игрокам нужно больше времени, чем другим, чтобы освоиться, развиться и полностью раскрыть свой потенциал. Мой тогдашний тренер Мирча Луческу отлично справлялся с молодыми талантами.
Когда я подписал контракт с «Шахтером», у них был амбициозный план – играть в Лиге чемпионов каждый сезон – тогда планка была еще выше, ведь нужно было попасть в 1/4. Мы попадали туда раз или два, а также выиграли Кубок UEFA в 2009 году.
Эти достижения укрепили имя «Шахтера» на международном уровне, что сделало клуб еще более привлекательным для бразильцев».
Хавбек выступал в составе «горняков» с 2005 по 2013 год, пока не перешел в составе «горожан», где выступает до сих пор, и высоко цениться тренером английской команды Хосепом Гвардиолой.
Напомним, «Шахтер» сравнялся с «Динамо» по количеству побед в матчах за Суперкубок.
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