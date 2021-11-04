Фернандо – об 1:2 с «Реалом»: «Шахтер» прекрасно действовал на поле»

Форвард «горняков» отметил, что команде нечего было терять

Фернандо / Фото - ФК Шахтер

Нападающий «Шахтера» Фернандо высказался в эфире Shakhtar News относительно поражения в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» (1:2). Бразилец сумел сравнять счет по ходу встречи.

Какие задачи ставил тренерский штаб перед матчем и удалось ли их выполнить?

Мы полностью отдавались игре, и нам многое удавалось. Удалось также забить мяч, но, к сожалению, это не привело нас к победе. Команда очень расстроена, но даже в такой ситуации мы понимаем, что не время опускать голову. Уже в воскресенье нас ждет игра чемпионата, и нужно двигаться только вперед. Сейчас концентрируемся на встрече с «Колосом».

На «Сантьяго Бернабеу» «Шахтер» активно шел в атаку. Это потому что вам уже нечего было терять и устраивала только победа?

Да, конечно. Но «Шахтер» всегда играет на победу, и этот поединок ничем не отличался от других. Мы прекрасно действовали на поле, в отличие от первого матча с «Реалом», но, к сожалению, добиться результата не удалось. Будем смотреть вперед.

Во втором тайме был отрезок, когда «Шахтер» владел полным преимуществом, вынудив «Реал» обороняться в две линии. Не смутило, что соперник так перестроился и закрылся?

Быть с мячом – стиль нашей команды. И даже когда футболисты «Реала» отошли в защиту в две линии, стараясь опасно контратаковать, мы больше владели мячом и пробовали вскрывать оборону противника. К сожалению, добиться результата не удалось.

По игре «Шахтер» заслуживал заработать одно или три очка?

Мы заслуживали три очка, но даже ничья была бы более приемлемым результатом. Однако, повторюсь, мы всегда выходим на поле с желанием выиграть. К сожалению, в этот раз результат получился таким, и, видимо, он соответствует игре.

Ранее хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко отметил, что команда могла забирать очки в матче с «Реалом».