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Фернандо прервал безголевую серию украинских клубов в матчах с испанскими. Она длилась почти 500 минут

«Шахтер» хоть и забил «Реалу», но все равно проиграл
Футбол Лига чемпионов UEFA
13:13
Фернандо прервал безголевую серию украинских клубов в матчах с испанскими. Она длилась почти 500 минут
Фото: Getty Images

Форвард «Шахтера» Фернандо прервал безголевую серию украинских клубов в матчах с испанскими, сообщает пресс-служба УПЛ.

Фернандо забил «Реалу» на «Бернабеу» на 39-й минуте матча, хоть «Шахтер» и проиграл – 1:2. Источник сообщает, что такая серия насчитывала 497 минут.

В последний раз украинские клубы забивали испанским как раз в противостоянии «Шахтера» и «Реала» в Киеве в прошлом розыгрыше ЛЧ – тогда Соломон поразил ворота мадридской команды на 82-й минуте (2:0).

После этого «Динамо» дважды уступило «Вильярреалу» без голов (0:2), (0:2), «Барселоне» – (0:1), (0:1), а «Шахтер» проиграл «Реалу» (0:5).

«Шахтер» не в чем упрекнуть за матч с «Реалом». Но свою гибкость Де Дзерби проявил слишком поздно.

Петр Приходько
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Теги

Шахтер Донецк Фернандо Реал Мадрид (футбол)

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