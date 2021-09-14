Фернандо: «Усердно работал, когда был травмированным, отдавался»

Форвард забил впервые в сезоне

Фото: shakhtar.com

Нападающий «Шахтера» Фернандооценил пресс-службе клуба свое состояния после травмы и поделился планами на будущее.

«Очень счастлив, что смог вернуться. Это моя вторая игра, первая – в чемпионате, где я действительно смог помочь команде своим голом. Я усердно работал, когда был травмированным, отдавался. Я смог получить плоды этой работы. Я очень уверен и настроен на будущее».

Накануне, Фернандо забил за «Шахтер» в матче УПЛ в 7-м туре.

Это была его лишь вторая игра для него в нынешнем сезоне чемпионата Украины.