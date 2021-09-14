Траоре – о переходе в «Шахтер»: «Мне понравился проект, команда играет в Лиге чемпионов»
Фернандо: «Усердно работал, когда был травмированным, отдавался»
Форвард забил впервые в сезоне
Фото: shakhtar.com
Нападающий «Шахтера» Фернандооценил пресс-службе клуба свое состояния после травмы и поделился планами на будущее.
«Очень счастлив, что смог вернуться. Это моя вторая игра, первая – в чемпионате, где я действительно смог помочь команде своим голом.
Я усердно работал, когда был травмированным, отдавался. Я смог получить плоды этой работы. Я очень уверен и настроен на будущее».
Накануне, Фернандо забил за «Шахтер» в матче УПЛ в 7-м туре.
Это была его лишь вторая игра для него в нынешнем сезоне чемпионата Украины.
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