Ферран – о переходе в «Барселону»: «Хави сказал, что восхищается мной»

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Полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес рассказал Marca о своем переходе из «Манчестер Сити».

Я всегда говорил, что возвращаюсь в Испанию в один из лучших клубов. Когда я получил предложение, то даже не задумывался. Это отличная возможность для меня.

Опыт работы с такими тренерами, как Пеп Гвардиола и Луис Энрике, должен облегчить мой переход. Я всегда хотел перейти сюда, но представьте, когда Хави сказал, что восхищается мной.

Я уже тренируюсь на полную силу. Не думаю, что мне потребуется более двух недель для возвращения на поле».