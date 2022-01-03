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Ферран – о переходе в «Барселону»: «Хави сказал, что восхищается мной»

Полузащитник рассказал о возвращении в Испанию
Футбол Примерa (Испания)
16:54
Ферран – о переходе в «Барселону»: «Хави сказал, что восхищается мной»
Фото: Marca

Полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес рассказал Marca о своем переходе из «Манчестер Сити».

«Барса – один из лучших клубов мира, здесь будет большая конкуренция. Я хочу помогать клубу и продолжать развиваться. Я могу играть как на позиции форварда, так и на правом фланге. Но пока я играю на поле, позиция не имеет значения.

Я всегда говорил, что возвращаюсь в Испанию в один из лучших клубов. Когда я получил предложение, то даже не задумывался. Это отличная возможность для меня.

Опыт работы с такими тренерами, как Пеп Гвардиола и Луис Энрике, должен облегчить мой переход. Я всегда хотел перейти сюда, но представьте, когда Хави сказал, что восхищается мной.

Я уже тренируюсь на полную силу. Не думаю, что мне потребуется более двух недель для возвращения на поле».


Сообщалось, что «Барселона» будет платить «Ман Сити» за игрока несколькими траншами.

Андрей Усмонов
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Теги

Ферран Торрес Барселона (футбол)

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