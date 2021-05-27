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Ферран Торрес: «Челси» – головная боль для «Манчестер Сити»

Нападающий «горожан» – о предстоящем финале Лиги чемпионов
Футбол Лига чемпионов UEFA
27 мая 22:57
Ферран Торрес: «Челси» – головная боль для «Манчестер Сити»
Ферран Торрес / Фото - eurosport.co.uk
Форвард «Манчестер Сити» Ферран Торрес поделился ожиданиями от предстоящего финального поединка Лиги чемпионов против «Челси».

Цитирует испанца UEFA.

«Челси» – наша головная боль, в хорошем смысле. Они постоянно прессингуют, много бегают и пытаются завладеть мячом. Они не просто играют на контратаках, они стараются забрать мяч себе, и это заслуживает определенного уважения. «Сити» нравится играть с мячом, и у нас отобрать его порой очень трудно, но «Челси» неплохо справлялся с этим в наших матчах. Они дважды нас побеждали. А это финал Лиги чемпионов – нельзя сказать заранее, что нас в нем ждет. У нас одна из лучших команд в мире, так что надо постараться победить. Мы выиграли АПЛ, а это очень непростая задача – нужно много работать весь сезон, чтобы достичь этой цели. Победа в финале Лиги чемпионов стала бы для нас вишенкой на торте. Будем усердно работать в ходе этого финального отрезка. Будем подходить к этому матчу с приятным волнением, ведь ко всему прочему нужно еще получить удовольствие от игры».


Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» состоится 29 мая в Порту. Начало – в 22:00.

Смотреть прямую видео трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Челси» вы сможете на сайте XSPORT.

Также на нашем сайте доступна текстовая трансляция матча.
Владимир Кириченко
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