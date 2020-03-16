Форвард «Зари»: «В матче с «Динамо» нам не хватило класса»

Владислав Кабаев подвел итоги матча 18-го тура УПЛ

Владислав Кабаев / фото - FootBoom

Форвард «Зари» Владислав Кабаев подвел итоги 18-го тура УПЛ, в котором луганчанам не удалось обыграть «Динамо» (0:2).

«По той игре, которая была, могу сказать, что если бы мы забили первыми, результат мог бы сложиться по-другому.



Но опять же, наверное нам не хватило класса. У нас осталось больше позитива, чем негатива».

Напомним, капитан «Динамо» Сергей Сидорчук признан лучшим игроком 18-го тура чемпионата Украины.