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FIFA аннулировала карточки Робертсона и еще семи игроков сборной Шотландии перед матчем с Украиной

Лидеры британской команды больше не под угрозой дисквалификации
Футбол Сборная Украины
18 января 19:26
FIFA аннулировала карточки Робертсона и еще семи игроков сборной Шотландии перед матчем с Украиной
Фото - Scottish FA

Сборная Украины на выезде проведет матч полуфинала плей-офф за выход на чемпионат мира-2022. Встреча состоится 24 марта.

Ранее в FIFA приняли решение аннулировать предупреждения футболистов перед данной стадией. Исключением стали те, что привели к удалениям.

Таким образом, отныне не на карточках восемь игроков сборной Шотландии. Это Эндрю Робертсон, Джон МакГинн, Скотт Мактоминей, Билли Гилмор, Че Адамс, Джек Хендри, Стивен О'Доннелл и Кевин Нисбет.

Ранее стало известно, что угрозы дисквалификации лишились Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский и еще семь футболистов команды Украины.

Сергей Стаднюк
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Теги

сборная Шотландии (футбол) Эндрю Робертсон Скотт Мактоминей

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