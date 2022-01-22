FIFA начала продажу билетов на чемпионат мира-2022

Сборной Украины предстоит выиграть два матча, чтобы пробиться в финальную часть турнира

Фото - FIFA

Стартовала продажа билетов на финальную часть чемпионата мира-2022. Об этом сообщает пресс-служба FIFA.

Заявки будут приниматься до 8 февраля. В случае, если их будет больше, чем доступных билетов в первых период продаж, они будут распределены посредством жеребьевки.

Напомним, ЧМ-2022 пройдет в Катаре. Впервые соревнования состоятся не в летний период. Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Сборная Украины может квалифицироваться на первенство, если победит Шотландию и Уэльс или Австрию в финале плей-офф.