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FIFA наказала ПСЖ за нарушение при трансфере

Парижанам придется заплатить штраф
Футбол Лига 1 (Франция)
07:45
FIFA наказала ПСЖ за нарушение при трансфере
Мауро Икарди / фото - Sky Sports

FIFA оштрафовала ПСЖ на 9 миллионов евро за нарушение при трансфере нападающего Мауро Икарди из «Интера», сообщает Calciomercato.

В 2019 году аргентинец перешел в парижский клуб на правах аренды с правом выкупа за 50 млн евро плюс 22 млн бонусов. В договоре между клубами было прописано, что в случае продажи Икарди в другой итальянский клуб летом 2020-го ПСЖ должен был выплатить «Интеру» еще 15 млн евро.

Данный пункт нарушает правила ФИФА о влиянии третьей стороны на трансферы. Кроме того, французский клуб не сообщил о данном соглашении в уполномоченный орган.

Пока нет информации, был ли наказан соответствующим штрафом миланский «Интер», который и так сейчас переживает финансовые трудности.

Напомним, ПСЖ может подписать самого востребованного голкипера на рынке.

Павел Харченко
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Теги

ПСЖ FIFA Мауро Икарди Интер

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