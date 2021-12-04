FIFA наложила «трансферный бан» на «Олимпию» за долг перед «Динамо»

Парагвайский клуб до сих пор не рассчитался за Дерлиса Гонсалеса

Дерлис Гонсалес / Фото - ФК Динамо Киев

FIFA сообщила парагвайской «Олимпии» о том, что на клуб наложены санкции. Об этом сообщает Versus.

За долг перед «Динамо» по трансферу полузащитника Дерлиса Гонсалеса в размере 5,5 млн долларов организация применила первую меру. «Олимпии» отныне запрещено регистрировать новых футболистов с парагвайским паспортом и иностранных.

Кроме того, если клуб не погасит долги перед киевлянами до весны 2023 года, его ждет второй этап санкций. Это снятие очков.

Ранее президент «Олимпии» Мигель Брунотт заявил, что не намерен выплачивать «Динамо» деньги.