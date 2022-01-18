Хет-трик Левандовски принес разгромную победу «Баварии» в матче Бундеслиги
FIFA назвал лучшего игрока 2021-го года. Это не Месси
Роберт Левандовски получил заслуженную награду
Роберт Левандовски / Фото: Twitter
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим футболистом 2021-го года по версии FIFA. Он получил награду The Best.
Левандовски опередил в голосовании Лионеля Месси из ПСЖ и Мохаммеда Салаха из «Ливерпуля».
В расширенный список претендентов входили также Карим Бензема («Реал»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд), Жоржиньо, Нголо Канте (оба – «Челси»), Килиан Мбаппе и Неймар (оба – ПСЖ).
Напомним, лучшим тренером года также был признан представитель «Челси» – Томас Тухель.