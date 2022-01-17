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FIFA назвала лучшего вратаря 2021 года

Им стал голкипер «Челси» Эдуар Менди
Футбол В Европе
22:26
FIFA назвала лучшего вратаря 2021 года
Эдуар Менди / Фото: Getty Images

Вратарь «Челси» Эдуар Менди признан лучшим голкипером 2021 года по версии FIFA. Он получил награду The Best.

В 2021-м Менди вместе с «Челси» выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок Европы.

Отметим, что Менди обошел в голосовании вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму (победа на Евро-2020) и вратаря «Баварии» Мануэля Нойера.

Напомним, лучшим тренером года также был признан представитель «Челси» – Томас Тухель.

Петр Приходько
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