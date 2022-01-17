Тухель: «Постараюсь доработать контракт с «Челси» до конца. Правда, история гласит, что это не так просто»
FIFA назвала лучшего вратаря 2021 года
Им стал голкипер «Челси» Эдуар Менди
Эдуар Менди / Фото: Getty Images
Вратарь «Челси» Эдуар Менди признан лучшим голкипером 2021 года по версии FIFA. Он получил награду The Best.
В 2021-м Менди вместе с «Челси» выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок Европы.
Отметим, что Менди обошел в голосовании вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму (победа на Евро-2020) и вратаря «Баварии» Мануэля Нойера.
Напомним, лучшим тренером года также был признан представитель «Челси» – Томас Тухель.