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FIFA не позволит защитнику АПЛ играть за сборную Украины

Недавно Макс Килман получил украинское гражданство
Футбол Сборная Украины
19 мая 13:48
FIFA не позволит защитнику АПЛ играть за сборную Украины
Макс Килман / фото - Вулверхэмптон

Защитник «Вулверхэмптона» Макс Килман недавно получил украинское гражданство. В сборной Украины сразу же пошли разговоры о привлечении высокорослого центрбека к выступлениям в составе национальной командой.

Однако, FIFA уже разрешила этот вопрос. И не в сторону Украины. В активе Макса восемь официальных матчей в составе национальной сборной Англии по футзалу, а значит, по законам FIFA, новоиспеченный украинец может иметь только английское футбольное гражданство.

Напомним, Александр Тымчик поделился впечатлениями от пребывания в национальной команде.

Источник: Команда №1 Михаил Рыбак
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Теги

сборная Украины (футбол) Макс Килман Вулверхэмптон FIFA

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