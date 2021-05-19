Защитник «Вулверхэмптона» получил украинский паспорт
FIFA не позволит защитнику АПЛ играть за сборную Украины
Недавно Макс Килман получил украинское гражданство
19 мая 13:48
Макс Килман / фото - Вулверхэмптон
Защитник «Вулверхэмптона» Макс Килман недавно получил украинское гражданство. В сборной Украины сразу же пошли разговоры о привлечении высокорослого центрбека к выступлениям в составе национальной командой.
Однако, FIFA уже разрешила этот вопрос. И не в сторону Украины. В активе Макса восемь официальных матчей в составе национальной сборной Англии по футзалу, а значит, по законам FIFA, новоиспеченный украинец может иметь только английское футбольное гражданство.
Напомним, Александр Тымчик поделился впечатлениями от пребывания в национальной команде.
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