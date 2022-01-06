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FIFA обязала «Десну» погасить долг перед экс-игроком команды
Дима провел одну минуту в УПЛ
Фото: ФК Десна
FIFA вынесла решение по делу о невыплате долга «Десной» перед экс-игроком Константином Димой.
Палата по разрешению споров FIFA обязала черниговский клуб выплатить румыну чуть более 400 тысяч долларов. Пока неизвестно, какой срок дали украинской команде.
В случае невыплаты «Десну» ждут санкции от FIFA вплоть до лишения очков. Вероятно, этой зимой клуб не сможет подписывать новых игроков, пока не выплатит долг.
Дима провел в команде полгода, отыграв лишь одну минуту в УПЛ.
Ранее команду покинули лидеры, которым также «Десна» задолжала зарплату.
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