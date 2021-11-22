Гвардиола: «Если «Барселоне» интересен кто-то из наших игроков, то я уверен, что они смогут его заполучить»
FIFA определила четырех претендентов на награду лучшему тренеру года
В числе претендентов присутствуют чемпион Европы-2020 и победитель Лиги чемпионов 2020/2021
Тухель - Гвардиола / Фото: Sky Sports
В FIFA определились со специалистами, претендующими на премию The Best, вручаемую лучшему тренеру в 2021 году.
Претенденты: Антонио Конте («Тоттенхэм»), Ханс-Дитер Флик (сборная Германии), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Роберто Манчини (сборная Италии), Лионель Скалони (сборная Аргентины), Диего Симеоне («Атлетико») и Томас Тухель («Челси»).
Победителя определят по итогам голосования, проходящего с 22 ноября по 10 декабря 2021 года.
Напомним, ранее авторитетное издание назвало Роберта Левандовски лучшим футболистом года.
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