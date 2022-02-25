Польша обратилась в FIFA касательно проведения матча с Россией из-за агрессии последней в Украине
FIFA: «Осуждаем применение Россией сил в Украине и любой вид насилия для разрешения конфликтов»
Федерация футбола следит за ситуацией
Фото: FIFA
FIFA на своем сайте опубликовала официальное заявление и осудила вторжение РФ в Украину.
«FIFA осуждает применение Россией сил в Украине и любой вид насилия для разрешения конфликтов. Насилие никогда не бывает решением. FIFA призывает все стороны восстановить мир через конструктивный диалог. FIFA также продолжает выражать свою солидарность людям, пострадавшим от этого конфликта.
По футбольным вопросам как в Украине, так и в России, FIFA будет продолжать следить за ситуацией. Обновления по матчам отбора ЧМ-2022 будут сообщаться в установленном порядке».
25 февраля UEFA обсудит ситуацию из-за вторжения России в Украину.
Ожидается, что финал Лиги чемпионов из России перенесут.
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