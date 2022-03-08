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FIFA позволила иностранцам разрывать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке

Дедлайн – до 30 июня
Футбол В Европе
08 марта 09:11
FIFA позволила иностранцам разрывать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке
Фото: FIFA

FIFA на своем официальном сайте сообщила решение по поводу расторжения контрактов иностранцев с российскими командами.

Игроки и тренера клубов РФ, которые не достигнут договоренностей с коллективом до 10 марта 2022 года, имеют право расторгнуть соглашение в одностороннем порядке до 30 июня 2022 года. Они смогут подписать контракт с новым клубом без каких-либо штрафных санкций. Переходы должны быть завершены до 7 апреля 2022 года.

Отметим, что несмотря на отстранение агрессора, FIFA пытается помочь россии остаться в розыгрыше стыковых матчей квалификации чемпионата мира-2022.

Олег Шумейко-младший
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