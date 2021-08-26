Возвращение в УПЛ откладывается. Хачериди покинул расположение «Десны»
FIFA заставит «Динамо Брест» выплатить Хачериди миллион долларов
Клуб задерживал выплаты
11:35
Евгений Хачериди / фото - Динамо Брест
FIFA удовлетворила иск Евгения Хачериди к его бывшему клубу «Динамо Брест».
Из-за нарушения контрактных обязательств со стороны белорусской команды 34-летний защитник расторг контракт с командой и подал иск о выплате компенсации.
Спустя полгода дело рассмотрели и теперь FIFA обязует клуб выплатить игроку 1 миллион долларов в качестве компенсации ущерба.
После ухода из брестской команды Хачериди так и не нашел себе новый клуб.
Бывший игрок сборной Украины до недавнего времени тренировался с «Десной», но уже покинул расположение команды и не подпишет с ней контракт.
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