FIFA заставит «Динамо Брест» выплатить Хачериди миллион долларов

Клуб задерживал выплаты

Евгений Хачериди / фото - Динамо Брест

FIFA удовлетворила иск Евгения Хачериди к его бывшему клубу «Динамо Брест».

Из-за нарушения контрактных обязательств со стороны белорусской команды 34-летний защитник расторг контракт с командой и подал иск о выплате компенсации.

Спустя полгода дело рассмотрели и теперь FIFA обязует клуб выплатить игроку 1 миллион долларов в качестве компенсации ущерба.

После ухода из брестской команды Хачериди так и не нашел себе новый клуб.

Бывший игрок сборной Украины до недавнего времени тренировался с «Десной», но уже покинул расположение команды и не подпишет с ней контракт.