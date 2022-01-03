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Филипп Лам: «Спорт – это политика, нельзя смотреть на мир наивно»

Экс-игрок сборной Германии считает, что эти вещи – взаимосвязаны
Футбол В мире
12:59
Филипп Лам: «Спорт – это политика, нельзя смотреть на мир наивно»
Филипп Лам / Фото: Twitter

Бывший защитник сборной Германии Филипп Лам высказался о взаимосвязи спорта и политики. Его слова приводит The Guardian.

«Спорт – это политика. В этом даже не стоит сомневаться в начале года, в котором зимняя Олимпиада проходит в Пекине, а чемпионат мира по футболу – в Катаре.

Сегодня уже нельзя смотреть на мир наивно. Все лучше, чем раньше, знают, что происходит на отдаленных континентах. Большинству футболистов теперь проще заниматься такими вопросами, так как теперь спорт стал еще более профессиональным. От таких публичных фигур, как они, ждут информированности о том, что происходит вокруг. Мир превратился в деревню, и все знают об условиях жизни в Катаре.

Отдельный человек не бессилен. Люди могут изменить ситуацию. Маленькое – это то, с чего вы начинаете, большое – это то, где все может закончиться.

Грете Тунберг было 15 лет, когда она одна стояла на улицах Стокгольма и пыталась привлечь внимание к климатическим изменениям. Многие к ней присоединились, и «Пятницы для будущего» стали частью мировой повестки. Это изменило политику. В футболе тоже: Евро-2024 в Германии сочтут успешным, только если в расчет будут приняты экологические вопросы. Подготовка идет полным ходом.

Считаю, что мне повезло родиться в демократической стране. Не так давно условия жизни в Германии были другими. Три десятилетия назад страна была разделена, в восточной части Германии была диктатура.

Другие европейские страны тоже столкнулись с изменениями. Чемпионат Европы 1964 года прошел в фашистском государстве, и сборная Испании выиграла домашний турнир на глазах у генерала Франко. Он еще правил, когда Испания получила чемпионат мира 1982 года. Но к моменту, когда турнир проходил, Испания уже была демократической».


Ранее Лам заявил, что Хосеп Гвардиола изобрел позицию на поле для Лионеля Месси.

Петр Приходько
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