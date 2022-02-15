Украинский удар по российской «Родине». Филиппов забил дебютный мяч за «Ригу»
Филиппов: «Хочу помочь «Риге» решить поставленные задачи»
Украинский форвард – о дебютном голе за латвийский клуб
10:45
Александр Филиппов / Фото - FacebookНовичок латвийской «Риги», украинский форвард Александр Филиппов в спарринге с российской «Родиной» забитым мячом помог своей команде выиграть со счетом 5:0.
Украинец прокомментировал дебютный гол за «Ригу», а также рассказал о карьерных планах.
«Мой первый гол за «Ригу»? Я воспользовался ошибкой защитника, немного сместился в центр и пробил. Гол получился не без доли везения, но главное, что мяч оказался в воротах».
«Мои первые эмоции от «Риги»? Впечатления положительные. Здесь все друг другу помогают. Мы тяжело работаем в рамках подготовки к новому сезону. В команде есть новые ребята, поэтому работаем над улучшением взаимопонимания на футбольном поле».
«Планы на будущее? Хочу помочь «Риге» решить поставленные задачи».
Напомним, украинец будет играть в Латвии на правах аренды из «Сент-Трюйдена». Соглашение рассчитано до конца 2022 года.
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