Два пенальти не помогли «Андерлехту» с Михайличенко переиграть «Сент-Трюйден» без Филиппова
Филиппов покинул Бельгию и перебрался в Латвию
Форвард продолжит играть за «Ригу»
10:28
Фото: voetbal24
Нападающий «Сент-Труйдена» Александр Филиппов покинул команду.
Он перебрался в латвийскую «Ригу», сообщает HBVL. Вероятно, он был арендован до конца сезона.
Сообщается, что украинец уже попрощался с командой.
Филиппов перешел в «Сент-Труйден» в 2020-м году. Впрочем, ключевым игроком команды он так и не стал
За «Ригу» выступает еще один украинец – Владлен Юрченко.