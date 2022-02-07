Филиппов покинул Бельгию и перебрался в Латвию

Форвард продолжит играть за «Ригу»

Фото: voetbal24

Нападающий «Сент-Труйдена» Александр Филиппов покинул команду.

Он перебрался в латвийскую «Ригу», сообщает HBVL. Вероятно, он был арендован до конца сезона.

Сообщается, что украинец уже попрощался с командой.

Филиппов перешел в «Сент-Труйден» в 2020-м году. Впрочем, ключевым игроком команды он так и не стал

За «Ригу» выступает еще один украинец – Владлен Юрченко.