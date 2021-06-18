Президент РФС – о кричалке Путин – ху### на Евро-2020: «Чистое хулиганство. Призываю UEFA разобраться в этом инциденте»
Финал Евро-2020 могут перенести в другую страну
UEFA требует гарантий на большую заполняемость стадиона
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Финальный матч чемпионата Европы-2020 может быть перенесен из Лондона в Будапешт, сообщает The Times.
Руководство UEFA примет такое решение в том случае, если британская сторона не предоставит гарантий на большую заполняемость стадиона из-за пандемии коронавируса. В свою очередь Будапешт гарантирует отсутствие каких-либо ограничительных мер для матча.
Напомним, Де Брюйне не праздновал гол датчанам из уважения к Эриксену.