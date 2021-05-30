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Финал ЛЧ стал для Зинченко 100-м матчем в составе «Манчестер Сити»

Украинец хорошо отыграл в решающем матче, но его команда не добилась титула
Футбол Лига чемпионов UEFA
11:59
Финал ЛЧ стал для Зинченко 100-м матчем в составе «Манчестер Сити»
Фото: Twitter

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко провел 100-й матч в составе «горожан».

100-й стала игра в финальном матче Лиги чемпионов против «Челси» (0:1).

Зинченко провел 61 матч в АПЛ, 17 в Лиге чемпионов, 14 в Кубке лиги, 7 в Кубке Англии и 1 в Суперкубке Англии.

Напомним, Зинченко был признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в матче с «Челси».

Петр Приходько
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Теги

Александр Зинченко Манчестер Сити Челси

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