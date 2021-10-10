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Финал Лиги наций. Франция победила Испанию. Как это было

Команда Дешама стала новым чемпионом
Футбол Лига наций UEFA
10 октября 23:43
Финал Лиги наций. Франция победила Испанию. Как это было
Фото: Getty Images

Лига наций, финал

Испания – Франция 1:2

Голы: Ойарсабаль, 64 - Бензема, 66, Мбаппе, 80

Матч завершен! Сборная Франции - новый чемпион Лиги наций! До новых встреч!

90" 5 минут добавил арбитр.

89" После контратаки сборной Франции завершал эпизод Мбаппе, но его удар был несильным, Симон забрал мяч в руки.

88" Испания сейчас могла спасти игру, но Льорис совершил фантастический сэйв после удара Ойарсабаля!

80" ГОООООООООООООЛЛЛЛ!!! Мбаппе забивает и выводит Францию вперед! Килиан вышел один на один с Симоном и пробил вратаря Испании!

77 Сильный удар Погба пошел гораздо выше перекладины.

75 Замена у Испании, вместо Гави выходит Коке.

68" Мбаппе выбежал один на один с Симоном, перебрасывал вратаря, но чуть выше!

66" ГООООООООООООООООООЛЛЛЛ!!! Франця сразу же отвечает! Какой удар получился у Бензема! Шедеврально!

64" ГОООООООООООООООЛЛЛЛ!!!! Испания вышла вперед! Ойарсабаль с угла прошил ворота Льориса, классный удар!

63" Супер шанс у Франции! Эрнандес попал в перекладину ворот сборной Испании!

61" Вместо Сарабии на поле у Испании выходит Пино.

55" Еще одна желтая карточка в пассиве Франции. На этот раз предупрежден Кунде.

53" Неплохая атака зарождалась у Испании, но Сарабия отдал неточную завершающую передачу.

46" Первая желтая карточка в нашем матче, в пассиве Поля Погба.

Второй тайм начался!

Первый тайм завершен! Отдыхаем.

43" Вынужденная замена у Франции: Упамекано выходит вместо Варана.

42" Травма у Варана. Пока неизвестно, сможет ли защитник сборной Франции продолжить игру.

39" Длинная передача от Погба не нашла адресата.

37" Классный удар от Алонсо со штрафного удара, но мяч пролетел рядом со штангой.

33" Пенальти не будет, игра продолжается.

31" Возможен пенальти в ворота Франции! Кунде сыграл рукой! Сейчас арбитр будет смотреть повтор.

26" Защитник сборной Испании заблокировал неплохой удар Бензема.

21" Француз Чуамени нуждается в медицинской помощи. К счастью для команды Дешама, замена ему не нужна.

17" Неплохую передачу  Феррана Торреса перехватили французские защитники.

15" В последние минуты команды разыгрывают шахматную партию, без моментов у нас.

12" Первый момент у Испании. Сарабия принял мяч в штрафной площадке Франции, но его удар получился несильным, Льорис на месте.

9" Неплохой прострел от Павара, но защитники сборной Испании снова выбивают мяч.

6" Очень опасно у ворот Испании! Бензема оббежал голкипера, но угол был очень острым. Форвард отдал передачу на Мбаппе, но испанские защитники сумели заблокировать передачу форварда Франции.

3" Активнее начинают французы, они чаще с мячом и атакуют опаснее.

Матч начался!

Стартовые составы команд:

Испания: Унаи Симон, Аспиликуэта, Лапорт, Эрик Гарсия, Алонсо, Сарабия, Родри, Ферран Торрес, Бускетс, Ойарсабаль, Гави.

Франция: Льорис, Эрнандес, Варан, Кунде, Павар, Погба, Тчуамени, Кимпембе, Гризманн, Мбаппе, Бензема.

В воскресенье, 10-го октября, состоится финальный матч Лиги наций, в котором Испания сразится с Францией.

Текстовая онлайн трансляция матча Испания – Франция будет доступна а этой новости. Начало – в 21:45.

Петр Приходько
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Теги

сборная Франции (футбол) сборная Испании (футбол)

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