Финалист Кубка Америки 2021 может оказаться в ПСЖ

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Клуб нацелен на подписание
14:15
Лукас Пакета / Фото: skysports.comПолузащитник Лукас Пакета летом возможно покинет «Лион», передает журналист Адриен Гренье со ссылкой на L’Equipe.
Для парижской команды бразилец сейчас входит в список приоритетных подписаний. Сам Пакета также заинтересован в переезде в столицу Франции
Ранее полузащитник выступал за «Фламенго» и «Милан». В нынешней кампании он провел 21 игру, 7 раз отличился и 3 - ассистировал партнерам.
Стало известно, какой игрок покинет стан парижан в конце сезона.
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