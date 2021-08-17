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Финансовое положение «Барселоны» просто катастрофическое. Бывший президент загнал клуб в огромные долги

По крайней мере, так говорит нынешний руководитель
Футбол Примерa (Испания)
18:30
Финансовое положение «Барселоны» просто катастрофическое. Бывший президент загнал клуб в огромные долги Тема дня
Фото - twitter.com/FCBarcelona

16 августа президент «Барселоны» Жоан Лапорта на пресс-конференции рассказал о больших финансовых проблемах клуба. Еще зимой «Барселона» на своем официально сайте публиковала годовой финансовый отчет, который тогда шокировал как болельщиков клуба, так и тех, кто относится к нему нейтрально.

Согласно последним данным, краткосрочный долг «Барселоны» составлял 730 млн евро, а полная сумма задолженностей превышал миллиард евро – 1,2 млрд евро. Теперь же платежные обязательства, по словам Лапорты, выросли до 1,35 милрд евро, и все это – следствие управления клубом Хосепа Бартомеу.

«У нас отрицательный оборотный капитал в размере 553 миллионов. Это большие деньги, и это говорит о том, в какой ситуации мы находимся. Банковский долг заметно увеличился, а платежные обязательства выросли до 1,35 миллиарда евро», – сказал Лапорта.

Жоан Лапорта / Фото - FC Barcelona

Основная расходная часть бюджета «Барселоны» – это зарплаты. Они занимают, по словам Бартомеу, 103% от всех расходов клуба, поэтому именно для каталонского клуба в момент удара пандемии коронавируса вопрос об отсрочке и сокращении зарплат футболистов стоял наиболее остро. Да и сейчас он является первоочередным.

Причем из 481 млн евро убытков по итогам сезона только 91 случились из-за пандемии, а остальные 390 – из-за неудачного правления Бартомеу.

Для погашения зарплат игрокам каталонскому клубу даже пришлось брать кредит в банке, поскольку еще зимой «Барселона» была должна нескольким клубам деньги за трансферные сделки, осуществленные в последнее время, которые нужно было вернуть до 30 июня: 29 млн евро «Ливерпулю» за подписание Филиппе Коутиньо, 16 млн евро «Аяксу» за Френки де Йонга, 10 млн «Бордо» за Малкома, 21 млн евро «Гремио» за Артура и 11 млн евро «Баварии» за Артуро Видаля. Большинство из этих футболистов за каталонцев уже не выстпали, но долги висели над клубом Дамокловым мечом.

Во время Бартомеу в упадок также пришел стадион «Камп Ноу». Местами он пребывал в аварийном состоянии, поэтому из казны пришлось выделить 1,8 млн евро на срочный ремонт – тоже огромная статья расходов.

Фото - twitter.com/FCBarcelona

Также Лапорта отрицает, что имело место быть скандальное списание 16,5 млн евро Неймару. По словам президента «Барселоны», клуб просто отказался от взыскания с бразильца 6,7 млн евро в обмен на прекращение судебных разбирательств с иском в 57 млн евро, которые «Барселона» рисковала проиграть.

Ликвидация финансового кризиса в «Барселоне» должна занять два года. За это время, скорее всего, снова будет возможность полностью заполнять трибуны «Камп Ноу» и получать полную прибыль от болельщиков. Однако потеря Месси будет не единственным болезненным ударом для клуба с учетом того, что даже сейчас в команде нарастают недовольства игроков своим финансовым положением, а идти на повышение зарплат прямо сейчас клуб никак не может.

Александр Черненко
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Теги

Барселона (футбол) Жоан Лапорта

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