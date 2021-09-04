Финляндия обыграла Казахстан в группе Украины
Сборная Финляндии одержала первую победу в группе отбора на ЧМ-2022.
Дома финны обыграли сборную Казахстана. Исход матча решил единственный мяч Похьянпало. Он забил во втором тайме.
У Казахстана также были моменты, но свои шансы они не смогли воплотить в забитый мяч.
Финляндия выиграла первый матч в группе и обогнала Украина в таблице, набрав 5 очков. У «сине-желтых» четыре очка, которые 4 сентября сыграют против Франции.
ЧМ-2022. Квалификация:
Финляндия – Казахстан 1:0
Гол: Похьянпало, 60
Финляндия: Градецки — Уронен, О`Шонесси, Араюури, Вяйсянен, Алхо — Тэйлор (Кайринен, 78), Шюллер (Спарв, 90+2), Валакари (Ниссиля, 78) — Пукки (Форсс, 90+2), Похьянпалло (Йенсен, 80).
Казахстан: Шацкий — Алип, Ерланов, Марочкин — Тайкенов (Куат, 72), Оразов (Тагыберген, 63), Тапалов, Вороговский — Аймбетов (Шушеначев, 72), Жуков (Жарынбетов, 81), Таттыбаев (Васильев, 63).
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