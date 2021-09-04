Финляндия обыграла Казахстан в группе Украины

Похьянпало забил единственный мяч

Фото: FIFA

Сборная Финляндии одержала первую победу в группе отбора на ЧМ-2022.

Дома финны обыграли сборную Казахстана. Исход матча решил единственный мяч Похьянпало. Он забил во втором тайме.

У Казахстана также были моменты, но свои шансы они не смогли воплотить в забитый мяч.

Финляндия выиграла первый матч в группе и обогнала Украина в таблице, набрав 5 очков. У «сине-желтых» четыре очка, которые 4 сентября сыграют против Франции.

ЧМ-2022. Квалификация:

Финляндия – Казахстан 1:0

Гол: Похьянпало, 60

Финляндия: Градецки — Уронен, О`Шонесси, Араюури, Вяйсянен, Алхо — Тэйлор (Кайринен, 78), Шюллер (Спарв, 90+2), Валакари (Ниссиля, 78) — Пукки (Форсс, 90+2), Похьянпалло (Йенсен, 80).

Казахстан: Шацкий — Алип, Ерланов, Марочкин — Тайкенов (Куат, 72), Оразов (Тагыберген, 63), Тапалов, Вороговский — Аймбетов (Шушеначев, 72), Жуков (Жарынбетов, 81), Таттыбаев (Васильев, 63).