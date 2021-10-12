Финляндия переиграла Казахстан на выезде и сравнялась с Украиной по очкам
В матче отбора на ЧМ-2022 сборная Финляндии на выезде одолел Казахстан.
Дублем за финнов отметился Теэму Пукки – форвард забил в конце первого тайма и в начале второго.
Таким образом, Финляндия набрала 8 очков и сравнялась с Украиной. Правда, «сине-желтые» расположились выше соперника, ведь Украина опережает Финляндию по очным встречам.
Отбор на ЧМ-2022
Казахстан – Финляндия 0:2
Голы: Пукки, 45, 47
Казахстан: Шацкий, Быстров (Тапалов, 76), Бейсебеков, Алип, Малый, Васильев (Тагыберген, 58), Вороговский (Тайкенов, 73), Куат, Жуков (Жаксылыков, 58), Зайнутдинов, Омиртаев (Щеткин, 58).
Финляндия: Градецки, Вяйсянен, Гранлунд (Райтала, 79), Иванов, Хямяляйнен, Луд (Тэйлор, 90), Шюллер, Камара, Ниссиля (Риски, 90), Пукки (Валакари, 79), Похьянпало (Йенсен, 34).
Предупреждения: Иванов (36), Малый (36), Зайнутдинов (39), Вороговский (58).
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