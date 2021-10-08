Финляндия - Украина: прогноз на матч отбора к чемпионату мира

Повторится ли исход мартовской встречи?

Прогноз

Факты о командах:

Обе команды забили в последних пяти матчах квалификационных игр Чемпионата Мира Украинской сборной, и все завершились ничьей.

Обе команды забили в последних шести из восьми выездных игр Украинской сборной

Финляндия забила в трех из четырех последних матчей.

Финляндия не проигрывала в четырех домашних матчах квалификационных игр Чемпионата Мира.

Финляндия и Украина находятся в напряженной битве за второе место в группе D, но мы вряд ли увидим большое количество забитых голов, когда команды встретятся в решающем поединке в Хельсинки в субботу.

По крайней мере, именно таким и был исход мартовского матча, который закончился со счетом 1:1, и стал пятой результативной ничьей подряд в копилке Украинской сборной.

Этих результатов достаточно, чтобы подопечные Александра Петракова занимали второе место в группе, а еще одно заработанное очко в Хельсинки в эти выходные поможет удержать позиции в рейтинговой таблице, независимо от исхода матча Казахстан-Босния и Герцеговина.

Серия ничьих с Украинской стороны и лишь одно поражение с Финской, не позволяют гостям рассчитывать на победу. В поддержку тенденции Украинской сборной, команды обменяются голами с коэффициентом 2.1, особенно учитывая тот факт, что Финляндия забила в трех из четырех квалификационных матчей.