Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Финляндия уступила Бельгии, сделав подарок Украине

Обидчики «сине-желтых» в отборе на ЧМ-2022 финишировали ниже соперника в списке третьих команд своих групп
Футбол Евро-2020
21 июня 23:51
Финляндия уступила Бельгии, сделав подарок Украине
Фото - UEFA

В третьем туре группового этапа Евро-2020 Бельгия переиграла Финляндию.

Финнам удавалось удерживать результат, выводивший их в плей-офф до концовки игры. Однако после удара Вермалена выпустил мяч в ворота Градецки. А добил соперника Лукаку.

Бельгия уверенно выиграла группу B. Дания, Финляндия и Россия набрали по три очка и по разнице мячей финишировали именно в таком порядке.

Для болельщиков сборной Украины важна разница мячей финнов, набравших аналогичное количество пунктов. Подопечные Канервы забили один мяч, пропустив три. Статистика «сине-желтых» (+4/-5) позволяет им быть выше в споре третьих команд своих групп.

Евро-2020, группа B. Третий тур

Финляндия – Бельгия 0:2

Голы: Градецки, 74 (автогол), Лукаку, 81

Финляндия: Градецки, Тойвио, О'Шонесси, Уронен (Алхо, 70), Араюури, Луд, Спарв (Шюллер, 59), Камара, Райтала, Похьянпало (Кауко, 70), Пукки.

Бельгия: Куртуа, Вермален, Боята, Денайер, де Брюйне (Ванакен, 90), Азар, Витцель, Троссард (Менье, 75), Шадли, Доку (Батшуайи, 76), Лукаку (Бентеке, 84).

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Финляндия - Бельгия сборная Финляндии (футбол) сборная Бельгии (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Евро 2020. Бельгия выиграла у Финляндии. Как это было
Евро 2020. Бельгия выиграла у Финляндии. Как это было
Футбол ЕВРО-2020
21 июня 23:45
Евро-2020. Финляндия – Бельгия: стартовые составы
Евро-2020. Финляндия – Бельгия: стартовые составы
Футбол Евро-2020
21 июня 21:48
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Видео трансляция
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Видео трансляция
Футбол ЕВРО-2020
19 июня 08:28

Новости: Футбол

Призрак горьких воспоминаний о Евро-2016 витал в воздухе. Украина провела с Австрией свой худший матч за последние несколько лет
Послесловие
Призрак горьких воспоминаний о Евро-2016 витал в воздухе. Украина провела с Австрией свой худший матч за последние несколько лет
Евро-2020
00:48
Дания разгромила Россию и вышла в плей-офф Евро-2020 со 2-го места. Команда Черчесова покинула турнир
Дания разгромила Россию и вышла в плей-офф Евро-2020 со 2-го места. Команда Черчесова покинула турнир
Евро-2020
21 июня 23:53
Финляндия уступила Бельгии, сделав подарок Украине
Финляндия уступила Бельгии, сделав подарок Украине
Евро-2020
21 июня 23:51
Евро 2020. Дания победила Россию. Как это было
Евро 2020. Дания победила Россию. Как это было
ЕВРО-2020
21 июня 23:50
Евро 2020. Бельгия выиграла у Финляндии. Как это было
Евро 2020. Бельгия выиграла у Финляндии. Как это было
ЕВРО-2020
21 июня 23:45
Пандев провел последний матч за Северную Македонию. Партнеры устроили ему коридор почета, а соперники подарили памятную футболку
Пандев провел последний матч за Северную Македонию. Партнеры устроили ему коридор почета, а соперники подарили памятную футболку
Евро-2020
21 июня 23:39
Тренер Австрии: «С Украиной ребята сыграли просто фантастически»
Тренер Австрии: «С Украиной ребята сыграли просто фантастически»
Сборная Украины
21 июня 23:28
Директор «Александрии»: «Мы заряжены на еврокубки»
Директор «Александрии»: «Мы заряжены на еврокубки»
Украинская Премьер-лига
21 июня 23:13
Шевченко: «Разочарования от матча с Австрией я не испытываю»
Шевченко: «Разочарования от матча с Австрией я не испытываю»
Сборная Украины
21 июня 22:49
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
6
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
14
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Бокс Профессиональный бокс
16 июня 07:27
Все новости