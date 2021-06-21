Финляндия уступила Бельгии, сделав подарок Украине

Обидчики «сине-желтых» в отборе на ЧМ-2022 финишировали ниже соперника в списке третьих команд своих групп

Фото - UEFA

В третьем туре группового этапа Евро-2020 Бельгия переиграла Финляндию.

Финнам удавалось удерживать результат, выводивший их в плей-офф до концовки игры. Однако после удара Вермалена выпустил мяч в ворота Градецки. А добил соперника Лукаку.

Бельгия уверенно выиграла группу B. Дания, Финляндия и Россия набрали по три очка и по разнице мячей финишировали именно в таком порядке.

Для болельщиков сборной Украины важна разница мячей финнов, набравших аналогичное количество пунктов. Подопечные Канервы забили один мяч, пропустив три. Статистика «сине-желтых» (+4/-5) позволяет им быть выше в споре третьих команд своих групп.

Евро-2020, группа B. Третий тур

Финляндия – Бельгия 0:2

Голы: Градецки, 74 (автогол), Лукаку, 81

Финляндия: Градецки, Тойвио, О'Шонесси, Уронен (Алхо, 70), Араюури, Луд, Спарв (Шюллер, 59), Камара, Райтала, Похьянпало (Кауко, 70), Пукки.

Бельгия: Куртуа, Вермален, Боята, Денайер, де Брюйне (Ванакен, 90), Азар, Витцель, Троссард (Менье, 75), Шадли, Доку (Батшуайи, 76), Лукаку (Бентеке, 84).