Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняУкраина пропускает тур, но за матчами нашей группы стоит пристально следить. За что нам сегодня болеть?
матч-центр : Футбол
Вчера 10
Сейчас 0
Сегодня 6
Завтра 6
Футбол (10 событий из 10) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Авангард - Агробизнес 1:1 Окончен
14:15 Олимпик - Нива Т 0:1 Окончен
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Молдова - Шотландия 0:2 Окончен
21:45 Италия - Швейцария 1:1 Окончен
21:45 Северная Ирландия - Литва 1:0 Запланирован
21:45 Австрия - Израиль 4:2 Окончен
21:45 Дания - Фарерские острова 3:1 Окончен
21:45 Андорра - Польша 1:4 Окончен
21:45 Англия - Албания 5:0 Запланирован
21:45 Венгрия - Сан-Марино 4:0 Запланирован
нет важных матчей
Футбол (6 событий из 6) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Полесье - Кремень 2:0 Окончен
15:00 Полесье - Николаев -:- Запланирован
15:30 ВПК-Агро - Подолье 1:0 Окончен
17:45 Металлист - Прикарпатье -:- Запланирован
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Окончен
21:45 Франция - Казахстан -:- Запланирован
Футбол (6 событий из 6) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Кривбасс - Горняк-Спорт -:- Запланирован
15:30 Волынь - Альянс -:- Запланирован
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Люксембург - Ирландия -:- Запланирован
21:45 Португалия - Сербия -:- Запланирован
21:45 Греция - Косово -:- Запланирован
21:45 Испания - Швеция -:- Запланирован

Финляндия в меньшинстве обыграла Боснию и Герцеговину и обошла Украину в таблице отбора ЧМ-2022

Теперь «сине-желтым» нужно надеяться на поражение скандинавов от Франции
Футбол Чемпионат мира по футболу
17:52
Финляндия в меньшинстве обыграла Боснию и Герцеговину и обошла Украину в таблице отбора ЧМ-2022
фото - Football24

В матче 9-го тура отбора на чемпионат мира по футболу 2022 сборная Боснии и Герцеговины на своем поле принимала Финляндию.

Скандинавы уже на 25-й минуте получили право на пробитие 11-метрового удара, но Теему Пукки не смог реализовать пенальти.

Но вскоре форвард реабилитировался и оформил ассист на Маркуса Форсса, открывшего счет в игре.

Под занавес первого тайма гости остались в меньшинстве, когда Юкка Райтала схлопотал удаление.

Во второй половине встречи финны в меньшинстве смогли удвоить преимущество. Отличился Робин Лод.

На 69-й минуте боснийцы смогли сократить отставание благодаря голу Луки Менало.

Но вскоре Дэниел Ш`Онесси вновь увеличил преимущество гостей, забив на 73-й минуте.

Победа помогла Финляндии выйти на второе место в группе, обойдя сборную Украину.

Теперь украинцам нужно обязательно обыгрывать Боснию и Герцеговину и надеяться на то, что финны потеряют очки с Францией.

ЧМ-2022, группа D

Босния и Герцеговина – Финляндия 1:3

Голы: Менало, 69 – Форсс, 30, Лод, 50, Ш`Онесси, 73

Босния и Герцеговина: Шехич, Ахмедходжич, Чивич, Саничанин, Колашинац (Демирович, 39), Хаджиахметович (Прцич, 56), Пьянич (Сушич, 66), Стеванович, Цимирот (Гояк, 56), Крунич (Менало, 67), Превляк.

Финляндия: Градецки, Вяйсянен, Хямяляйнен, Иванов (Араюури, 80), О`Шонесси, Шюллер, Луд (Уронен, 76), Камара, Райтала, Форсс (Ниссиля, 46), Пукки (Йенсен, 80).

Предупреждения: Пьянич (24), Прцич (83).

Удаление: Райтала (37).

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Боснии и Герцеговины (футбол) сборная Финляндии (футбол) сборная Украины (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Жена Зубкова: «Не смогла быть с мужчиной, который зарабатывает слишком мало»
Жена Зубкова: «Не смогла быть с мужчиной, который зарабатывает слишком мало»
Футбол Украинские легионеры
17:13
Стало известно, сколько человек поддержит Украину на выездной игре с боснийцами
Стало известно, сколько человек поддержит Украину на выездной игре с боснийцами
Футбол Сборная Украины
16:04
Все или ничего. Матч с Боснией и Герцеговиной решит, останется ли Петраков у руля сборной
Все или ничего. Матч с Боснией и Герцеговиной решит, останется ли Петраков у руля сборной
Футбол Сборная Украины
15:36
Экс-защитник «Шахтера»: «Оборона сборной Украины – не железобетон»
Экс-защитник «Шахтера»: «Оборона сборной Украины – не железобетон»
Футбол Сборная Украины
13:03
Коваленко: «Надо забыть 1:1 с Болгарией и подойти к Боснии с холодной головой»
Коваленко: «Надо забыть 1:1 с Болгарией и подойти к Боснии с холодной головой»
Футбол Сборная Украины
12:18
Леоненко: «Надеюсь, с Боснией Украина покажет такую же хорошую игру, как и с Болгарией»
Леоненко: «Надеюсь, с Боснией Украина покажет такую же хорошую игру, как и с Болгарией»
Футбол Сборная Украины
11:23

Новости: Футбол

Гармаш назвал причину, по которой не остался в турецком чемпионате
Гармаш назвал причину, по которой не остался в турецком чемпионате
Украинская Премьер-лига
18:26
«Манчестер Юнайтед» нашел замену для Погба во французском чемпионате
«Манчестер Юнайтед» нашел замену для Погба во французском чемпионате
Премьер-Лига (Англия)
18:06
Финляндия в меньшинстве обыграла Боснию и Герцеговину и обошла Украину в таблице отбора ЧМ-2022
Финляндия в меньшинстве обыграла Боснию и Герцеговину и обошла Украину в таблице отбора ЧМ-2022
Чемпионат мира по футболу
17:52
Президент Примеры: «Фати показал, что он возможно даже лучше Мбаппе»
Президент Примеры: «Фати показал, что он возможно даже лучше Мбаппе»
Примерa (Испания)
17:30
Жена Зубкова: «Не смогла быть с мужчиной, который зарабатывает слишком мало»
Жена Зубкова: «Не смогла быть с мужчиной, который зарабатывает слишком мало»
Украинские легионеры
17:13
Помимо Миколенко, Шевченко хочет видеть в «Дженоа» еще двух украинцев
Помимо Миколенко, Шевченко хочет видеть в «Дженоа» еще двух украинцев
Серия А (Италия)
16:48
Назван главный кандидат на пост нового тренера «Манчестер Юнайтед»
Назван главный кандидат на пост нового тренера «Манчестер Юнайтед»
Премьер-Лига (Англия)
16:23
Стало известно, сколько человек поддержит Украину на выездной игре с боснийцами
Стало известно, сколько человек поддержит Украину на выездной игре с боснийцами
Сборная Украины
16:04
Гармаш вспомнил, как заказал Зеленского ведущим на день рождения
Гармаш вспомнил, как заказал Зеленского ведущим на день рождения
Украинская Премьер-лига
15:50
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 10:37
28
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 20:27
13
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
6 ноября 14:43
13
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Бокс Профессиональный бокс
7 ноября 17:39
6
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 15:26
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Тема дня
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 22:10
2
Все новости