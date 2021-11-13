Финляндия в меньшинстве обыграла Боснию и Герцеговину и обошла Украину в таблице отбора ЧМ-2022

Теперь «сине-желтым» нужно надеяться на поражение скандинавов от Франции

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В матче 9-го тура отбора на чемпионат мира по футболу 2022 сборная Боснии и Герцеговины на своем поле принимала Финляндию.

Скандинавы уже на 25-й минуте получили право на пробитие 11-метрового удара, но Теему Пукки не смог реализовать пенальти.

Но вскоре форвард реабилитировался и оформил ассист на Маркуса Форсса, открывшего счет в игре.

Под занавес первого тайма гости остались в меньшинстве, когда Юкка Райтала схлопотал удаление.

Во второй половине встречи финны в меньшинстве смогли удвоить преимущество. Отличился Робин Лод.

На 69-й минуте боснийцы смогли сократить отставание благодаря голу Луки Менало.

Но вскоре Дэниел Ш`Онесси вновь увеличил преимущество гостей, забив на 73-й минуте.

Победа помогла Финляндии выйти на второе место в группе, обойдя сборную Украину.

Теперь украинцам нужно обязательно обыгрывать Боснию и Герцеговину и надеяться на то, что финны потеряют очки с Францией.

ЧМ-2022, группа D

Босния и Герцеговина – Финляндия 1:3

Голы: Менало, 69 – Форсс, 30, Лод, 50, Ш`Онесси, 73

Босния и Герцеговина: Шехич, Ахмедходжич, Чивич, Саничанин, Колашинац (Демирович, 39), Хаджиахметович (Прцич, 56), Пьянич (Сушич, 66), Стеванович, Цимирот (Гояк, 56), Крунич (Менало, 67), Превляк.

Финляндия: Градецки, Вяйсянен, Хямяляйнен, Иванов (Араюури, 80), О`Шонесси, Шюллер, Луд (Уронен, 76), Камара, Райтала, Форсс (Ниссиля, 46), Пукки (Йенсен, 80).

Предупреждения: Пьянич (24), Прцич (83).

Удаление: Райтала (37).