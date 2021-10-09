Финский эксперт назвал самое слабое место в составе сборной Украины

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Финский футбольный аналитик Олли Хуттунет рассказал Yle о том, как сборной его страны одолеть Украину в матче квалификации ЧМ-2022:

Однако ее игровая манера такова, что она периодически жадно бросается в атаку, используя сразу множество футболистов. Это открывает пространство в их линии защиты, куда Финляндия может нанести удар. Более того – туда нужно бить!

Однако для этого необходимо, чтобы наша команда активно строила свою игру в полузащите. А впереди есть Теему Пукки, который умеет грамотно разбираться с обороной соперника, но ему просто необходима поддержка из середины поля».