«Фиорентина» была разгромлена «Лацио» в первом матче без Влаховича

Игрок «фиалок» еще и записал в свой пассив автогол

Фото - Лацио

В 24-м туре итальянской Серии А «Лацио» на выезде разгромил «Фиорентину».

Перед матчем «фиалки» потеряли своего лидера атак. Душан Влахович перебрался в «Ювентус». Однако в этой игре страдала не только линия нападения.

Милинкович-Савич и Иммобиле сделали преимущество «орлов» комфортным. А автогол Бираги снял все вопросы о победителе.

«Лацио» благодаря победе оторвался от «Фиорентины» в турнирной таблице на три очка. Но у флорентийцев есть игра в запасе.

Серия А, 24 тур

«Фиорентина» – «Лацио» 0:3

Голы: Милинкович-Савич, 52, Иммобиле, 70, Бираги, 81 (автогол)

«Фиорентина»: Терраччано, Венути, Настасич, Миленкович, Бираги, Бонавентура (Иконе, 76), Данкан (Кастровилли, 59), Торрейра, Кальехон (Гонсалес, 59), Артур (Пионтек, 76), Соттиль (Амрабат, 88).

«Лацио»: Стракоша, Габаррон, Луис Фелипе, Марушич, Лейва (Катальди, 59), Луис Альберто (Башич, 76), Милинкович-Савич, Ладзари (Хюсай, 69), Дзакканьи, Педро (Фелипе Андерсон, 59), Иммобиле.

Предупреждения: Бонавентура, Торрейра – Лейва, Педро, Ладзари, Габаррон, Стракоша

Торрейра