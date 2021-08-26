«Фиорентина» договорилась об аренде защитника «Реала»

Осталось получить согласие самого игрока

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Мадридский «Реал» продолжает разгружать состав и договорился с «Фиорентиной» об аренде защитника Альваро Одриосолы, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Правый защитник оказался не нужен тренеру «сливочных» Карло Анчелотти, так как основной игрок на эту позицию Даниэль Карвахаль восстановился после череды длительных травм.

К тому же, экс-наставник «бланкос» Зинедин Зидан в минувшем сезоне раскрыл на этой позиции номинального вингера Лукаса Васкеса, который показывал более уверенную игру, чем Альваро.

Боссы «Реала» уладили все вопросы по поводу аренды 25-летнего латераля в «Фиорентину» с итальянским клубом и теперь им осталось только получить зеленый свет от самого игрока.

Одриосола перешел в «Реал» в 2018 году за 30 миллионов евро, но так и не смог закрепиться в составе команды. Испанец успел съездить в аренду в «Баварию», но и там вчистую проиграл конкуренцию Бенжамену Павару и Йозуа Киммиху.

Напомним, ПСЖ требует у «Реала» 220 миллионов евро за трансфер Килиана Мбаппе.