Рибери попрощается с «Фиорентиной» после завершения контракта
«Фиорентина» объявила о назначении нового тренера
Им стал экс-наставник «Специи»
21:45
Фото: Spezia
«Фиорентина» назначила второго тренера за месяц.
Команду возглавил местный специалист Винченцо Итальяно. Контракт до 2023 года с возможностью продления еще на один сезон, сообщает сайт клуба.
Ранее он тренировал «Специю», которую вывел в Серию А и продержался с ней в элите итальянского футбола.
Итальяно сменил Дженнаро Гаттузо, который был уволен менее чем за месяц после назначения.
Также Итальяно был среди кандидатов на пост тренера «Шахтера».
Комментарии 0