«Фиорентина» объявила о назначении нового тренера

Им стал экс-наставник «Специи»

Фото: Spezia

«Фиорентина» назначила второго тренера за месяц.

Команду возглавил местный специалист Винченцо Итальяно. Контракт до 2023 года с возможностью продления еще на один сезон, сообщает сайт клуба.

Ранее он тренировал «Специю», которую вывел в Серию А и продержался с ней в элите итальянского футбола.

Итальяно сменил Дженнаро Гаттузо, который был уволен менее чем за месяц после назначения.

Также Итальяно был среди кандидатов на пост тренера «Шахтера».