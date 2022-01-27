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«Фиорентина» подпишет форварда «Базеля» на замену Влаховичу

Серб уедет в «Ювентус»
Футбол Серия А (Италия)
10:10
«Фиорентина» подпишет форварда «Базеля» на замену Влаховичу
Фото: Sky Sports

«Фиорентина» подпишет форварда «Базеля» Артура Кабрала.

Он в ближайшие дни прилетит во Флоренцию для завершения трансфера. Пред этим он пройдет медосмотр, сообщает Sky Sport Italia.

За Кабрала «Базель» получит 14,5 миллиона плюс бонусы. На его счету 27 голов в этом сезоне во всех турнирах.

В новой команде он будет заменой для форварда Душана Влаховича. Его продают в «Ювентус» за 70 миллионов евро.

Переход Влаховича в «Юве» стоит игроку несколько бессонных ночей.

Андрей Усмонов
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Теги

Душан Влахович Фиорентина Базель

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