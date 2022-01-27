Полиция организовала патрули вокруг дома Влаховича из-за угроз фанатов «Фиорентины»
«Фиорентина» подпишет форварда «Базеля» на замену Влаховичу
Серб уедет в «Ювентус»
10:10
Фото: Sky Sports
«Фиорентина» подпишет форварда «Базеля» Артура Кабрала.
Он в ближайшие дни прилетит во Флоренцию для завершения трансфера. Пред этим он пройдет медосмотр, сообщает Sky Sport Italia.
За Кабрала «Базель» получит 14,5 миллиона плюс бонусы. На его счету 27 голов в этом сезоне во всех турнирах.
В новой команде он будет заменой для форварда Душана Влаховича. Его продают в «Ювентус» за 70 миллионов евро.
Переход Влаховича в «Юве» стоит игроку несколько бессонных ночей.
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