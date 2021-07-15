Скаут Серии А: «К Довбыку есть интерес клубов уровня «Торино», «Болоньи», «Фиорентины»
«Фиорентина» представила нового главного тренера
Им стал Винченцо Итальяно
16:20
Винченцо Итальяно / Фото: Twitter
Итальянский специалист Винченцо Итальяно стал новым главным тренером «Фиорентины», сообщает пресс-служба «фиалок».
43-летний специалист подписал с клубом контракт до 2023-го года.
Ранее Итальяно работал в «Специи».
В прошлом сезоне «Фиорентина» заняла 13-е место в Серии А. Отметим, что в конце прошлого сезона команду возглавил Дженнаро Гаттузо, но был уволен спустя 21 день работы.
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