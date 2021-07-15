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«Фиорентина» представила нового главного тренера

Им стал Винченцо Итальяно
Футбол Серия А (Италия)
16:20
«Фиорентина» представила нового главного тренера
Винченцо Итальяно / Фото: Twitter

Итальянский специалист Винченцо Итальяно стал новым главным тренером «Фиорентины», сообщает пресс-служба «фиалок».

43-летний специалист подписал с клубом контракт до 2023-го года.

Ранее Итальяно работал в «Специи».

В прошлом сезоне «Фиорентина» заняла 13-е место в Серии А. Отметим, что в конце прошлого сезона команду возглавил Дженнаро Гаттузо, но был уволен спустя 21 день работы.

Петр Приходько
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Фиорентина

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