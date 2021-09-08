Шелаев: «Малиновскому нужно доказать тренерскому штабу, что он достоин места в старте»
Фирменная пушка Малиновского. Как Украина красиво забивала Чехии 3 года назад
Сегодня команды снова встретятся между собой
19:54
Руслан Малиновский / Фото: Twitter
Сегодня сборная Украины сыграет против Чехии в товарищеском матче.
В последний раз команды встречались 3 года назад в Лиге наций. Тогда в ответном матче в Харькове хавбек сборной Украины Руслан Малиновский красиво разрядил свою пушку и поразил ворота соперника. Смотрим видео.
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