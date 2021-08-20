Брейтуэйт не против уйти из «Барселоны» ради другого европейского гранда
Фирпо: «За две недели в «Лидсе» меня научили большему, чем за два года в «Барселоне»
Защитник летом сменил клуб
14:41
Фото: BBC
Защитник «Лидса» Хуниор Фирпо сравнил тренировки в нынешней команде и в «Барселоне». Слова игрока приводит BBC.
«Я в «Лидсе» всего две недели, но уже посмотрел обучающих индивидуальных видео больше, чем за два года в «Барселоне». Здесь мне объясняют, как я должен играть, что я должен делать. Заботятся о каждой детали».
Фирпо сменил «Барсу» на «Лидс» этим летом.
В каталонской команде он отыграл два года.
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