Физиотерапевт Цыганкова пытается восстановить игрока в расположении сборной Украины

В штабе «сине-желтых» делают все возможное, чтобы вингер сыграл на Евро-2020

Виктор Цыганков / Фото - УНИАН

Физиотерапевт вингера сборной Украины Виктора Цыганкова прибыл в расположение национальной команды. Он пытается помочь восстановить игрока к матчам Евро-2020. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире программы «Цыганык Live».

По информации источника, проблемы футболиста со здоровьем тянутся еще с зимних сборов. Сначала его беспокоили мышцы паха. А перед заключительным товарищеским матчем в преддверии чемпионата Европы против Кипра (4:0) игрок почувствовал дискомфорт в икроножной мышце.

Отмечается, что главный тренер «сине-желтых» Андрей Шевченко рассчитывает на Цыганкова в матчах Евро-2020.

Ранее стала известна причина, по которой защитник Александр Тымчик пропустил поединок с Кипром.