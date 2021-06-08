Цыганков вернется к тренировкам по прибытию сборной Украины в Бухарест
Физиотерапевт Цыганкова пытается восстановить игрока в расположении сборной Украины
В штабе «сине-желтых» делают все возможное, чтобы вингер сыграл на Евро-2020
20:23
Виктор Цыганков / Фото - УНИАН
Физиотерапевт вингера сборной Украины Виктора Цыганкова прибыл в расположение национальной команды. Он пытается помочь восстановить игрока к матчам Евро-2020. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире программы «Цыганык Live».
По информации источника, проблемы футболиста со здоровьем тянутся еще с зимних сборов. Сначала его беспокоили мышцы паха. А перед заключительным товарищеским матчем в преддверии чемпионата Европы против Кипра (4:0) игрок почувствовал дискомфорт в икроножной мышце.
Отмечается, что главный тренер «сине-желтых» Андрей Шевченко рассчитывает на Цыганкова в матчах Евро-2020.
Ранее стала известна причина, по которой защитник Александр Тымчик пропустил поединок с Кипром.
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