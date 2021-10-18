«Фламенго» сделал предложение Дани Алвесу

Защитник хочет в «Барселону»

Фото: sport.es

«Фламенго» сделал предложение защитнику Дани Алвесу.

38-летний игрок сможет заявиться за новую команду лишь зимой. На данный момент он является свободным агентом.

Алвес хотел бы вернуться в «Барселону», но каталонцы вряд ли предложат ему контракт. Из-за этого, он будет вынужден искать другие варианты.

«Фламенго» готов приютить игрока. В команде уже играют небезызвестные игроки Давид Луис и Филипе Луис.

В сентябре он ушел из «Сан Паулу».