«Заря» намерена арендовать хавбека «Фламенго»
«Фламенго» сделал предложение Дани Алвесу
Защитник хочет в «Барселону»
Фото: sport.es
«Фламенго» сделал предложение защитнику Дани Алвесу.
38-летний игрок сможет заявиться за новую команду лишь зимой. На данный момент он является свободным агентом.
Алвес хотел бы вернуться в «Барселону», но каталонцы вряд ли предложат ему контракт. Из-за этого, он будет вынужден искать другие варианты.
«Фламенго» готов приютить игрока. В команде уже играют небезызвестные игроки Давид Луис и Филипе Луис.
В сентябре он ушел из «Сан Паулу».
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