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Флик: «Буду скучать по «Баварии»

Тренер попрощался с немецким клубом
Футбол Бундеслига (Германия)
07:36
Флик: «Буду скучать по «Баварии»
Ханс-Дитер Флик / фото - Getty Images

Уже бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик трогательно попрощался с клубом, в котором провел последние два года. Цитирует Флика пресс-служба клуба.

«Я буду скучать по команде. Она стала ориентиром на годы вперед. То, что парни демонстрировали на каждой тренировке, в каждом матче, как они бились, отражено в их достижениях.

В команде хорошая атмосфера. Я очень горжусь работой, было здорово быть в этой команде. Хочу поблагодарить всех.

Мы здорово сыграли в первой половине, но пропустили два мяча во второй. Я очень рад за Левандовского, ему пришлось долго ждать гола. В какой-то момент я даже сказал помощнику, что не думаю, что Роберту сегодня удастся это сделать. Но он из тех, кто берет и забивает.

Это командное достижение. Мы побеждаем все вместе, и это нас выделяет. Это самое главное. Все вносят свой вклад».

Напомним, Левандовски побил бомбардирский рекорд Герда Мюллера.

Источник: sports.ru Михаил Рыбак
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Теги

Ханс-Дитер Флик Бавария

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