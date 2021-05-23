Флик подтвердил, что вскоре будет назначен главным тренером сборной Германии
Флик: «Буду скучать по «Баварии»
Тренер попрощался с немецким клубом
07:36
Ханс-Дитер Флик / фото - Getty Images
Уже бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик трогательно попрощался с клубом, в котором провел последние два года. Цитирует Флика пресс-служба клуба.
«Я буду скучать по команде. Она стала ориентиром на годы вперед. То, что парни демонстрировали на каждой тренировке, в каждом матче, как они бились, отражено в их достижениях.
В команде хорошая атмосфера. Я очень горжусь работой, было здорово быть в этой команде. Хочу поблагодарить всех.
Мы здорово сыграли в первой половине, но пропустили два мяча во второй. Я очень рад за Левандовского, ему пришлось долго ждать гола. В какой-то момент я даже сказал помощнику, что не думаю, что Роберту сегодня удастся это сделать. Но он из тех, кто берет и забивает.
Это командное достижение. Мы побеждаем все вместе, и это нас выделяет. Это самое главное. Все вносят свой вклад».
Напомним, Левандовски побил бомбардирский рекорд Герда Мюллера.
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