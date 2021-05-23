Флик: «Буду скучать по «Баварии»

Ханс-Дитер Флик / фото - Getty Images

Уже бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик трогательно попрощался с клубом, в котором провел последние два года. Цитирует Флика пресс-служба клуба.

Мы здорово сыграли в первой половине, но пропустили два мяча во второй. Я очень рад за Левандовского, ему пришлось долго ждать гола. В какой-то момент я даже сказал помощнику, что не думаю, что Роберту сегодня удастся это сделать. Но он из тех, кто берет и забивает.

Это командное достижение. Мы побеждаем все вместе, и это нас выделяет. Это самое главное. Все вносят свой вклад».