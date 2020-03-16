Индзаги – о матче с «Баварией»: «Лацио» уже решил свою задачу в Лиге чемпионов. Хотим сыграть достойно»
Флик: «Еще одна победа над «Лацио» укрепит нашу уверенность в своих силах»
Начало матча – в 22:00
13:48
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик заявил сайту UEFA, что команда намерена и во втором матче обыграть «Баварию».
«Мы хотим победить и в этом матче. У нас за спиной хорошая серия, которую мы хотим продлить. Победа в домашних стенах особенно важна, так как она укрепит нашу уверенность в своих силах. Мы должны показать хорошую игру. «Лацио» — это команда, которая может играть в очень хороший футбол и которая знает, как забивать голы. Поэтому мы должны быть начеку с самых первых минут».
Начало матча – в 22:00.
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