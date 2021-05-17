«Тоттенхэм» обыграл «Вулверхэмптон» и обошел «Вест Хэм» Ярмоленко в турнирной таблице АПЛ
Флик может перейти в «Тоттенхэм»
«Шпоры» продолжают поиски нового тренера
17 мая 15:34
Ханс-Дитер Флик / фото - Getty Images
Лондонский «Тоттенхэм» продолжает поиски кандидата на пост главного тренера команды.
По информации портала The Telegraph, одним из главных кандидатов на пост наставника «шпор» является Ханс-Дитер Флик, который покинет «Баварию» по окончании сезона. Наставника на эту должность лично предложил президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви.
Напомним, «Тоттенхэм» не хочет отпускать Кейна.
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