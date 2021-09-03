Ройс сыграл за сборную Германии впервые за два года
Флик – о первой победе во главе сборной Германии: «Потребовалось слишком много времени, чтобы забить»
Немцы обыграли Лихтенштейн
3 сентября 11:19
Фото: AFP
Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал DFB победу над Лихтенштейном (2:0) в матче отбора не ЧМ-2022.
«Нам потребовалось слишком много времени, чтобы забить первый гол, но это процесс. Я не позволю первой игре выбить меня из колеи. Нам предстоит долгий путь, и мы будем идти дальше».
Это был первый матч Германии под руководством Флика. Он сменил летом Йоахима Лева.
Впервые за два года за сборную сыграл Марко Ройс.
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