Флика хотят видеть в «Барселоне» и «Ювентусе», но тренер «Баварии» намерен возглавить национальную сборную
Флик подтвердил, что вскоре будет назначен главным тренером сборной Германии
Осталось уладить лишь мелкие детали
21 мая 17:30
Фото: AFP
Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик подтвердил sport1.de, что станет тренером сборной Германии.
Для подписания контракта остались лишь мелкие детали.
«Я разговаривал с представителями DFB, и все знают мои чувства к национальной сборной. Осталось решить некоторые мелкие вопросы. Объявление может быть сделано в ближайшее время».
На этом посту он сменит Йоахима Лева.
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