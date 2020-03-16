В «Баварии» заявили, что не отпустят Флика в сборную Германии
Флик: «С «Лацио» важно не сбавлять оборотов»
Тренер «Баварии» – об ответном матче 1/8 финала ЛЧ
16 марта 18:51
Ханс Дитер Флик / Фото - UEFA
Главный тренер «Баварии» Ханс Дитер Флик поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио». Слова специалиста приводит официальный сайт UEFA.
Мы показывали хороший футбол и в Лиге чемпионов, и в Бундеслиге. И наша задача – продолжать в том же духе.
Мы намерены выиграть у «Лацио» и ответный матч. Команда сейчас явно на ходу, и нужно не сбавлять оборотов. Особенно с учетом того, что мы будем играть дома. Победа поможет нам еще больше повысить уверенность в собственных силах.
Игру можно будет посмотреть 17 марта на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Бавария» – «Лацио» онлайн. Начало – в 22:00.