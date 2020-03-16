Флик: «С «Лацио» важно не сбавлять оборотов»

Ханс Дитер Флик / Фото - UEFA

Главный тренер «Баварии» Ханс Дитер Флик поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио». Слова специалиста приводит официальный сайт UEFA.

Мы намерены выиграть у «Лацио» и ответный матч. Команда сейчас явно на ходу, и нужно не сбавлять оборотов. Особенно с учетом того, что мы будем играть дома. Победа поможет нам еще больше повысить уверенность в собственных силах.