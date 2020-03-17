Лига чемпионов. «Бавария» вновь обыграла «Лацио». Как это было
Флик: «Самое главное, что «Бавария» выиграла»
Главный тренер мюнхенцев подвел итоги ответного матча 1/8 Лиги чемпионов с «Лацио»
07:42
Ханс-Дитер Флик / фото - Getty Images
Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его подопечные победили «Лацио» (2:1). Цитирует Флика пресс-служба UEFA.
«Для меня было важно, чтобы мы выиграли матч. «Лацио» хорошо защищался, но я думаю, что победа заслуженна. Жаль, что мы снова пропустили.
Наша атака очень сильна, играем рисково. Важно, чтобы мы продолжали играть так и защищались, начиная с игроков группы атаки, чтобы оказывать давление на соперников. Конечно, время от времени у соперников будут появляться моменты. Но я хочу, чтобы мы играли именно так».
Напомним, в другом матче 1/8 финала ЛЧ «Челси» обыграл «Атлетико».