Флик: «Самое главное, что «Бавария» выиграла»

Ханс-Дитер Флик / фото - Getty Images

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его подопечные победили «Лацио» (2:1). Цитирует Флика пресс-служба UEFA.

Наша атака очень сильна, играем рисково. Важно, чтобы мы продолжали играть так и защищались, начиная с игроков группы атаки, чтобы оказывать давление на соперников. Конечно, время от времени у соперников будут появляться моменты. Но я хочу, чтобы мы играли именно так».