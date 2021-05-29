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Фоден и Маунт – главное молодые звезды «Сити» и «Челси». Рууд Гуллит без ума от них

Двукратный победитель КЕЧ уверен, что это игроки из категории Лионеля Месси
Футбол Лига чемпионов UEFA
17:02
Фоден и Маунт – главное молодые звезды «Сити» и «Челси». Рууд Гуллит без ума от них
Тема дня
Фил Фоден и Мейсон Маунт / Фото - 47 Football

Чемпион Европы в составе сборной Нидерландов, двукратный победитель Кубка европейских чемпионов в составе «Милана» и обладатель «Золотого мяча» 1987 года Рууд Гуллит впечатлен игрой молодых талантов «Манчестер Сити» и «Челси» Фила Фодена и Мейсона Маунта.

Перед финалом Лиги чемпионов, в котором восходящие английские звезды сойдутся друг с другом, нидерландец объяснил BBC в чем их феномен и признался – рад, что Англии наконец-то позволяют играть своим футболистам.

Забудьте о том, что Фил Фоден и Мейсон Маунт могут сделать в будущем – их момент настал прямо сейчас.

Субботний финал Лиги чемпионов – это их шанс показать, что они особенные, это один из самых больших матчей их всех, которые они когда-либо сыграют.

Все знают, что Фоден и Маунт уже входят в список лучших молодых игроков Европы, не только Англии. Мы видим это по тому как они помогли «Манчестер Сити» и «Челси» добраться до этой точки – они были важными частями командных результатов в этом сезоне.

Но выиграть финал – это подобно вишенке на торте. Трофей подтвердит их величие. Хотя сейчас они не переживают по этому поводу – они просто хотят победить.

У меня было то же перед мои первым финалом Кубка чемпионов с «Миланом» в 1989 году. В тот момент игра была единственным, что имело для меня смысл. Я не переживал о том как победить, важно было, чтобы победили именно мы.

В конце своей карьеры, когда ты оглядываешься назад, понимаешь чего ты достиг. Люди всегда будут оценивать тебя по этому. Победа в Кубке чемпионов или Лиге чемпионов – и ты навсегда останешься в истории. Фоден и Маунт оба это поймут. Но когда ты играешь, то просто пытаешься выиграть как можно больше трофее. Ты не думаешь о славе.

Сейчас мир ищет нового Лионеля Месси. Но, пожалуйста, не сравнивайте ни Фодена, ни Маунта с ним – это несправедливо. Потому что невозможно быть другим Месси. Он абсолютно единственный в своем роде. Они могут стать великими по своему, а не делать то, что делал Месси.

Когда я выбрал Фодена своим лучшим игроком года в Премьер-лиге, то сказал, что он игрока категории Месси. Я имел ввиду его тип игры, а не уровень. Он может быть игроком «Барселоны». Как Месси, Иньеста, Хави. Он не типичный английский игрок. И то же самое касается и Маунта.

Думаю, важно понять, почему сейчас все больше таких игроков пробиваются в английские команды, потому что так не будет всегда. Типичный английский игрок, когда я приехал играть сюда в 1995 году, это сильный парень со шрамами везде. Но это уже в прошлом.

Новое поколение совершенно другое. Все они техничные ребята. Меньше, умелее, более ловкие – удивительные футболисты. Ты хочешь, чтобы такие игроки были в твоей команде, ты хочешь, чтобы к ним мяч доходил. В Англии и раньше вырастали такие футболисты, но у них не было шанса заиграть в Премьер-лиге. Теперь им доверяют.

Это хорошо, что они пробились, но им повезло встретиться с правильными тренерами. Для Фодена и Маунда это были Пеп Гвардиола, Фрэнк Лэмпард и Томас Тухель, которые дали им возможность проявить себя.

До этого сезона Фоден был игроком ротации в «Сити». Гвардиола аккуратно использовал его, помогая продолжать развитие. Это очень хорошо сработало, потому что в последние месяцы он просто невероятный.

Люди продолжали говорить, что Фодену стоило уйти в аренду, чтобы получать игровое время. Но у него была возможность остаться тренироваться с Пепом и играть с лучшими игроками в «Сити». Какое место лучше выбрать для роста?

Фоден уже выиграл достаточно трофеев с «Манчестером», но он хочет прибавить к коллекции еще один. Посмотрите как отчаянно Пеп пытается выиграть Лигу чемпионов после «Барселоны». Он на серьезном задании. И его игроки тоже.

У Маунта тоже была непростая ситуация, потому что, когда он только начал играть, все называли его «сыночком Лэмпарда». Многие думали, что он просто фаворит тренера, не больше.

Но Маунт показал насколько он хорош и под руководством нового тренера. Мы видим, что он нужен Тухелю. Так что Лэмпард был прав – Маунт лучше, чем люди о нем думали.

Все закончилось тем, что болельщики выбрали его игроком сезона в «Челси». Я очень доволен тем, что его талант оценили. Но для него это тоже всего лишь старт.

Раньше английские команды покупали таких игроков как Фоден и Маунт из других стран. Сейчас они выращивают их сами. Больше не нужно смотреть за границу, чтобы искать футболистов, потому что они вот – играют у вас на заднем дворе, прямо под носом

Это очень хорошо для Премьер-лиги, огромный плюс для национальной команды. Сейчас в Англии поколение игроков таких как Фоден и Маунт – не просто техничных, а еще и быстрых, сильных, вариативных, которые играют с умом. А это очень важно для того, чтобы понимать то, что их просят сделать.

Конечно же, будет много хайпа, вопросов о том могут ли они стать действительно великими. Но давайте не будем дополнительно давить на них, предполагая чего они могут достичь.

Фодену 20 лет, Маунут – 22. Позвольте им просто развиваться, наслаждайтесь тем как они играют. Это все, что я собираюсь делать во время финала.

Один из них упустит трофей Лиги чемпионов. Это неизбежно. Но он точно будет ведом желанием вернуться и в следующий раз победить.

У победителя будет то же желание, потому что когда ты чего-то достигаешь, когда ты держишь в руках трофей, то хочешь завоевать еще один. Ты понимаешь что он дает тебе, что он для тебя значит – и ты хочешь еще.

Подняться на вершину – это более легкая часть. А остаться там – более сложная. Для этого нужно постоянно становиться лучше и лучше. Я понимал это, а потому и получил возможность выиграть Кубок чемпионов и в следующем сезоне.

Произойдет это с Фоденом и Маунтом или нет – неважно. Важно то, что им еще многое предстоит свершить. Это точно.

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Сергей Лукьяненко
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Фил Фоден Мэйсон Маунт Манчестер Сити Челси

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